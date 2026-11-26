Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La presidenta Laura Fernández defendió la figura de la reelección presidencial, pese a que evitó referirse directamente a la iniciativa presentada en el Congreso.

Fernández señaló que existen democracias consolidadas, como Estados Unidos, donde se permite la reelección consecutiva sin que esto implique un debilitamiento democrático ni de la participación ciudadana.

Añadió que, si la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta bajo reglas claras y con límites de periodicidad, respetará la decisión.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, sostuvo que el movimiento político que llevó a Fernández y anteriormente a él al poder ha buscado defender al pueblo y quitar privilegios a determinados sectores.

Las declaraciones se producen tras una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en la que el 52% de la población manifestó estar en contra de la reelección presidencial continua, el 41% se mostró a favor y el 7% no expresó una posición a favor ni en contra.

El estudio se realizó por vía telefónica a 1.000 personas mayores de 18 años, entre finales de octubre e inicios de noviembre.