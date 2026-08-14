Laura Fernández cumplirá 100 días como presidenta este domingo

La presidenta Laura Fernández Delgado cumplirá 100 días al frente del Poder Ejecutivo este domingo 16 de agosto.

La mandataria, quien asumió el cargo en mayo de 2026, ha enfrentado diversos desafíos en sus primeros meses de gobierno, incluyendo la crisis de seguridad y las tensiones con otros poderes del Estado.

La ciudadanía tiene opiniones divididas sobre su gestión, mientras el oficialismo destaca los avances en materia de seguridad y la oposición critica la falta de diálogo y el manejo de la crisis institucional.