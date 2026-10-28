Laura Fernández convoca a la población para importante mensaje a Costa Rica

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció un mensaje dirigido a toda la población para este miércoles 28 de octubre.

La convocatoria generó expectativa, ya que la Presidencia calificó la comunicación como muy importante.

El anuncio se realizó mediante las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, donde invitaron a los costarricenses a conectarse a partir de las 12:30 p. m.

¿A qué hora hablará Laura Fernández?

La Presidencia confirmó que la mandataria brindará su mensaje durante el espacio de la conferencia de prensa de este miércoles.

“Compatriotas, no pierdan hoy en el espacio de la conferencia de prensa un mensaje importantísimo de la presidenta Laura Fernández Delgado a todo el pueblo de Costa Rica”, indicaron en el video publicado en redes sociales.

Además, las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir la transmisión por sus plataformas digitales a partir de las 12:30 p. m.

¿Dónde ver el mensaje de la presidenta?

Los costarricenses podrán seguir la comunicación mediante las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República.

Por el momento, el anuncio no detalla el contenido del mensaje ni los temas que abordará Fernández.

Se espera conocer más información durante la transmisión programada para este mediodía.

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