Lasaña de mariscos: una receta para conquistar cualquier mesa

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La lasaña se puso su traje de gala y le dio la bienvenida al mar, pues camarones jugosos, espinacas frescas y una bechamel cremosa se acomodan capa por capa en un plato que conquista a la mesa entera.

Alejandro Fernández, experto en mariscos, enseña a prepararla. El chef explica cómo se escogen los camarones para que la preparación quede jugosa y con buen sabor, y detalla cuáles son los ingredientes para seis personas.

Además, explica por qué es importante limpiar y pelar bien los camarones antes de cocinarlos, cómo se cocinan para que no queden duros, y qué papel juegan la cebolla y el ajo en el sabor del relleno.