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Las tortillas mantienen viva una tradición que pasó de generación en generación en la cocina de Iris Sancho Leiva, vecina de Desamparados de San José, quien creció comiendo tortillas y se niega a dejar de usar la cocina a la leña.
Esta herencia de su mamá y abuela le permite preparar tortillas todos los días para el desayuno, el almuerzo, tomar café o la cena.
Asimismo, comparte sus secretos para preparar una buena sopa de menudos con recetas criollas y de verduras.