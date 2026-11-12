Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Las tortillas mantienen viva una tradición que pasó de generación en generación en la cocina de Iris Sancho Leiva, vecina de Desamparados de San José, quien creció comiendo tortillas y se niega a dejar de usar la cocina a la leña.

Esta herencia de su mamá y abuela le permite preparar tortillas todos los días para el desayuno, el almuerzo, tomar café o la cena.

Asimismo, comparte sus secretos para preparar una buena sopa de menudos con recetas criollas y de verduras.