Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

A veces, la violencia comienza con comportamientos que parecen pequeños, pero que poco a poco afectan la libertad, la tranquilidad y la vida de las mujeres. Impedirles utilizar el celular, alejarlas de sus amistades o familiares, controlar sus actividades, gritarles o agredirlas son señales que no deben pasar desapercibidas.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) hace un llamado a reconocer estas conductas y buscar orientación cuando una relación genera miedo, inseguridad o malestar. Sentirse mal dentro de una relación también puede ser una señal de que algo no está bien.

Reconocer que se está viviendo violencia y tomar la decisión de denunciar no siempre es sencillo, especialmente cuando la persona agresora es alguien cercano, que debería brindar cuidado y protección. Sin embargo, pedir ayuda puede abrir el camino para recuperar la tranquilidad, reconstruir la vida y retomar los proyectos personales y familiares.

¡No espere a que sea tarde! Si identifica alguna de estas señales o necesita orientación, puede llamar al 1125 del INAMU, una línea confidencial y gratuita.

Pedir ayuda es un paso importante para romper el ciclo de violencia. Reconocer las señales puede marcar la diferencia y permitir que más mujeres vivan libres, seguras y sin miedo.