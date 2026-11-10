Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Las razones por las que una radiografía no siempre detecta el dolor fueron detalladas por el médico radiólogo Alejandro Masís Bonilla, quien señaló que los estudios de imagen y laboratorio evalúan la estructura del cuerpo, pero el dolor es una experiencia controlada por el sistema nervioso.

El especialista agregó que una radiografía solo muestra huesos, alineaciones y espacios, por lo que no detecta tendones, músculos, inflamaciones, discos ni daños en nervios.

Además, Masís Bonilla indicó que el cerebro y la médula espinal pueden alterar las señales y generar un dolor real sin que exista una lesión o daño físico visible en los tejidos.