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Las razones por las que una radiografía no siempre detecta el dolor fueron detalladas por el médico radiólogo Alejandro Masís Bonilla, quien señaló que los estudios de imagen y laboratorio evalúan la estructura del cuerpo, pero el dolor es una experiencia controlada por el sistema nervioso.
El especialista agregó que una radiografía solo muestra huesos, alineaciones y espacios, por lo que no detecta tendones, músculos, inflamaciones, discos ni daños en nervios.
Además, Masís Bonilla indicó que el cerebro y la médula espinal pueden alterar las señales y generar un dolor real sin que exista una lesión o daño físico visible en los tejidos.