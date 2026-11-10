Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Costa Rica contabiliza 535 personas fallecidas en accidentes de tránsito entre enero y octubre de 2026, según las estadísticas del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Estos números también evidencian cuáles son las provincias más golpeadas por la problemática.

Las provincias más afectadas

Según las estadísticas de la entidad, estas son:

Alajuela: 125 casos San José: 108 casos Guanacaste: 82 casos

¿Cuáles son las principales víctimas?

Adicionalmente, las motocicletas figuran como el medio de transporte más involucrado en las muertes en carretera. De acuerdo con los datos, 268 de las víctimas eran motociclistas.

Por otra parte, 89 personas fallecidas viajaban como conductores de automóvil.

Por: Camila Rosales Méndez

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