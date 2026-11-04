Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Las especias pueden transformar su taza de chocolate al combinar cacao con canela, vainilla y otras raíces que resaltan su sabor en los días fríos.

Susan Ugarte explica qué especias se pueden combinar con cacao, qué características aporta la raíz tropical y cómo la flor de Jamaica realza la mezcla de chocolate oscuro, vainilla y tapa de dulce.

Además, la especialista detalla cómo se elabora la Tierra Morena con atole de cacao y maíz, cómo se equilibran los sabores de Dos Almas con café, chocolate oscuro y canela, y cómo preparar una bebida cremosa y aromática.