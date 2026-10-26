Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Las enfermedades silenciosas que pueden afectar la salud se manifiestan como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y colesterol o triglicéridos elevados sin presentar síntomas.

El doctor Bernardo Meza Cortés, experto en obesidad y salud metabólica, explica que el pan de las tardes, el sándwich nocturno o el pollito frito del fin de semana dañan las arterias y los órganos internos de forma progresiva durante años.

El especialista recomienda un perfil lipídico y glucosa en ayunas anuales, así como medir la presión arterial periódicamente para detectar a tiempo estas afecciones.