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Las enfermedades silenciosas que pueden afectar la salud se manifiestan como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y colesterol o triglicéridos elevados sin presentar síntomas.
El doctor Bernardo Meza Cortés, experto en obesidad y salud metabólica, explica que el pan de las tardes, el sándwich nocturno o el pollito frito del fin de semana dañan las arterias y los órganos internos de forma progresiva durante años.
El especialista recomienda un perfil lipídico y glucosa en ayunas anuales, así como medir la presión arterial periódicamente para detectar a tiempo estas afecciones.