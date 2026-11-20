Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Por primera vez en la historia del país, las cuatro mujeres presidentas de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones se reunieron en la Corte Suprema de Justicia, donde abordaron la seguridad como uno de los temas centrales, según indicó la presidenta de la Corte, Patricia Vargas.

En el encuentro, que se extendió por aproximadamente dos horas, las jerarcas suscribieron una declaración de convivencia democrática y acordaron una próxima sesión en la Asamblea Legislativa en febrero próximo.