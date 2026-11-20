Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; la jerarca del Poder Judicial, Patricia Vargas, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, se reunirán este viernes en la sede del Poder Judicial, por iniciativa de Vargas.

La cita representa un hecho sin precedentes en la historia del país, pues por primera vez los tres poderes de la República y el órgano electoral estarán representados por mujeres, y entre los temas previstos figuran la seguridad nacional, el crimen organizado y el fortalecimiento del diálogo y la coordinación entre instituciones.