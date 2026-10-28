Las claves para identificar y tratar las infecciones vaginales y urinarias

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Las infecciones vaginales y urinarias recurrentes requieren identificar sus causas y seguir un tratamiento adecuado.

La doctora Andrea López Sánchez, ginecóloga, explica que se consideran recurrentes cuando una persona presenta dos o más episodios en seis meses o tres o más en un año.

La especialista detalla los síntomas más frecuentes, como ardor al orinar, necesidad constante de ir al baño y expulsar poca orina, sensación de vaciamiento incompleto, dolor en el bajo vientre y orina turbia.