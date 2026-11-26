Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

“Las aventuras de Cliff Booth” llega en exclusiva a Nova Cinemas con Brad Pitt como protagonista, bajo la dirección de David Fincher y el guion de Quentin Tarantino, en una película que ya se exhibe en formato IMAX.

La historia se sitúa en el Hollywood de 1977, ocho años después de “Érase una vez en Hollywood”, cuando Cliff, ahora convertido en solucionador de problemas para estudios y celebridades, recibe una llamada que lo sumerge en una red de chantajes, traiciones y gángsters en una comedia negra que continúa la historia de este particular personaje.

Los interesados pueden reservar sus entradas y consultar los horarios en el sitio www.novacinemas.cr, donde también están disponibles las preventas de películas como “Avengers: Doomsday” y “Duna Parte 3”.