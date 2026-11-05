Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Las actitudes que disfrazan de amor la desconfianza y la posesión aparecen cuando revisar el teléfono, pedir contraseñas o exigir explicaciones se justifican como muestras de cariño. El psicólogo Juan Pablo Gómez explica qué ocurre emocionalmente para que situaciones cotidianas se interpreten como amenazas, y diferencia sentir celos de actuar con conductas de control. Además, junto con Sonia Morales, analizan los límites en la pareja, el comportamiento tras una ruptura, las señales de alarma antes de un episodio de violencia y lo que debe hacer quien reconoce que sus celos afectan la relación.