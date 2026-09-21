Las 10 prioridades que plantea Salud para fortalecer la atención en Costa Rica

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El cáncer, la salud mental y las listas de espera están entre las diez prioridades que planteó el Ministerio de Salud para fortalecer la atención en el país.

La institución presentó estas prioridades con el objetivo de mejorar los servicios de salud que se brindan a la población costarricense.

Alexander Sánchez, Ministro de Salud, afirma que “esta ruta impactará directamente a nuestros usuarios de servicios médicos. Tanto públicos como privados”.

Las autoridades sanitarias buscan reforzar la atención en estos temas críticos para el sistema de salud pública nacional.