Lanzan el Pasaporte Cultural Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Ministerio de Cultura y Juventud lanzó el Pasaporte Cultural Costa Rica, un proyecto que invita a visitar 35 destinos ubicados en todas las provincias del país para conocer más de nuestra historia y cultura.

La iniciativa incluye rutas culturales, una por provincia, con cinco sitios en cada una, donde los visitantes conocerán museos, monumentos, iglesias, comunidades y otros espacios de valor histórico y patrimonial.

Además, el pasaporte incorpora tecnología digital que, al acercar el celular a un chip integrado, permite consultar la ubicación, información y una breve historia de cada destino, y se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web del Ministerio de Cultura.