Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Vuelta a Costa Rica 2026 ya confirmó a los equipos nacionales que participarán en su edición número 60, entre ellos la selección nacional y varias escuadras ya conocidas en el ciclismo de ruta, además de dos equipos debutantes en el evento más importante de esta disciplina en el país.

La gran ausencia será la del equipo que llegaba como vigente campeón, luego de que se anunciara oficialmente la disolución del acuerdo con el ciclismo de ruta por parte de la marca patrocinadora. También se dio a conocer que la competencia contará con la participación de cinco equipos internacionales, cuyos nombres serán confirmados en los próximos días.