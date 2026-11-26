Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Vuelta a Costa Rica contará con la participación de siete equipos internacionales en su edición 60.

La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) confirmó la cifra para la competencia que comenzará el 11 de diciembre.



En total, la competencia reunirá 16 equipos y de ellos, ocho son nacionales, uno es la selección nacional y siete son escuadras internacionales, según detalló la organización.



“Estamos nada más a la espera de confirmación de unas visas, pero se viene un gran espectáculo”, declaró Óscar Ávila, presidente de la FECOCI.

Los equipos serían el Best PC de Ecuador, Transportes Line de México, ECA Seguro de Guatemala, Fundecom de Colombia y el Momentum Racing de Estados Unidos.



Quedan dos equipos por confirmar.

La FECOCI y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) trabajan en concretar las visas para hacer el anuncio oficial, que esperan dar mañana o el lunes.



La organización espera un pelotón que ronda los 112 ciclistas en carretera.

La Vuelta a Costa Rica 2026 es el evento más importante del ciclismo nacional.