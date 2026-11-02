La Voz del Más Allá ya tiene a sus 6 finalistas

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La Voz del Más Allá ya tiene a sus seis finalistas. Diez voces llegaron a la semifinal y solo seis pudieron avanzar a la gran final en una noche cargada de emoción. Julián Muñoz Ramírez, interpretando a Elvis Presley, consiguió la puntuación más alta posible en la primera temporada del programa y se convirtió en el primer finalista.

Brandon Mongrillo como Antonio Aguilar, Alejandro González como José José, Óscar Ramírez como Vicente Fernández, Lorna Murillo como Jenni Rivera y Amy Winehouse también aseguraron su boleto a la final. Este próximo sábado será la última noche para descubrir quién se convertirá en la primera voz del más allá. /