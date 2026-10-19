La Voz del Más Allá ya tiene 5 clasificados directos a semifinales

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Voz del Más Allá ya tiene a sus 5 clasificados directos a semifinales, luego de que Elvis Presley se convirtiera en el último ganador de la reñida sexta gala del programa de talentos.

Antonio Aguilar, José José, Luciano Pavarotti y Vicente Fernández completan los pases directos, mientras que Sandro y Juan Gabriel empataron y forzaron un duelo de leyendas en la gala.

La gala inició con un tributo a Selena por parte de Whitney Wax, y la lucha entre los mejores segundos lugares se definirá el próximo sábado para completar las semifinales del programa.