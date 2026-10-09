Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La voz del más allá regresa este sábado para su quinto programa, donde 10 grandes artistas interpretarán a íconos de la música como Whitney Houston, Leo Dan y Vicente Fernández.

La artista nacional Sharon Mendoza será la encargada de abrir la gala interpretando a Dolly Parton, mientras Humberto Vargas, Marta Fonseca y Pato Barraza también participarán en las presentaciones de la noche.

El programa se transmitirá todos los sábados a partir de las 8 de la noche por Repretel Canal 6, con participantes que han practicado intensamente para imitar los movimientos y la voz de sus artistas.