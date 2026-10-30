La Voz del Más Allá conocerá a sus finalistas este sábado

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La Voz del Más Allá entra en su recta final con la gran semifinal de este sábado 31 de octubre, una noche en la que 10 participantes dejarán todo en el escenario para conquistar al público y al jurado y conseguir uno de los seis espacios disponibles en la gran final.

El talento y la emoción serán protagonistas de la velada, en la que también estará en juego la posibilidad de competir por premios en efectivo de 15.000 dólares para el primer lugar, 10.000 para el segundo y 5.000 para el tercero.

La semifinal se transmitirá a partir de las 8 de la noche por Repretel Canal 6, con un jurado integrado por Marta Fonseca, Humberto Vargas y Mary Orellana, quienes también evaluarán la final.