Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La última jornada del Campeonato Nacional tendrá tres salas VAR en las instalaciones de la Fedefútbol y una en el Estadio Ricardo Saprissa, en un cierre de fase regular de máxima exigencia en el que todavía están en juego el último boleto a semifinales y el orden de los primeros tres lugares de la tabla.

Será apenas la segunda vez que se utilicen cuatro equipos de videoarbitraje en simultáneo, con ocho encargados trabajando al mismo tiempo para revisar cada jugada y minimizar los errores.

Adrián Chinchilla tendrá la responsabilidad de dirigir el duelo entre San Carlos y Alajuelense.