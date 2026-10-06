Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La sequía de huracanes en el Océano Atlántico podría ser histórica este 2026, debido a que el Fenómeno del Niño ha alterado las condiciones climáticas de la región.

Según los expertos, esta es la primera vez en 175 años que la zona no observa una sola tormenta de este tipo durante el periodo correspondiente.

El periodo de huracanes en el Atlántico se extiende hasta una fecha no especificada en el documento, mientras los especialistas mantienen la vigilancia sobre la evolución del fenómeno.