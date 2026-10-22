La Selección de futsal disputará la Copa Centroamericana de Naciones

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La selección masculina de futsal de Costa Rica disputará la Copa Centroamericana de Naciones del 28 al 31 de octubre en Managua, Nicaragua. Los ticos integran el Grupo B junto a Panamá y El Salvador, mientras el Grupo A lo conforman Nicaragua, Honduras y Cuba.

El técnico Alex Ramos calificó a Panamá como un hueso duro y una realidad del torneo. Sobre El Salvador, señaló que ha crecido en el último año y medio tras una reestructuración política que incidió en el desarrollo del deporte.

Ramos recordó que todos los torneos salvadoreños pasaron a jugarse en cancha oficial de 40 por 20. El estratega añadió que en los Centroamericanos del año pasado enfrentaron un partido complicado contra los salvadoreños. La convocatoria está conformada por 15 jugadores de 7 clubes nacionales.