La Selección de Costa Rica regresa a Quito después de 15 años

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La Selección Nacional regresó a Quito después de 15 años para el arranque formal de un nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

El equipo recorrió más de 1300 kilómetros desde San José hasta la capital ecuatoriana.

La delegación viajó en un vuelo comercial con escala en Panamá. Además, el cuerpo técnico que dirige Bryan Ruiz realizó cuatro prácticas en suelo nacional antes del primer choque de este viernes frente a Ecuador.

El entrenador explicó que el objetivo principal es construir una idea de juego.

“Lo más importante para nosotros en estos juegos es que se vaya creando una idea, automatizando una idea de juego”, declaró Ruiz.

También subrayó que los partidos se quieren ganar, pero que prima el entendimiento del jugador dentro de la cancha.

Ruiz aclaró que los resultados más relevantes llegarán en marzo.

“Yo no puedo darle al jugador una idea de vamos a ir a priorizar nada más eso”, afirmó.

El técnico indicó que su cabeza está puesta en intentar ganar cada fogueo, sin descuidar la claridad táctica del plantel.

Recordemos que Costa Rica y Ecuador se han enfrentado en 12 ocasiones desde 1992 hasta el 2023, cuando se vieron las caras por última vez.

El partido de este viernes se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa, a 2800 metros de altitud sobre el nivel del mar.

La delegación completó un día de entrenamiento privado y viaje hacia territorio ecuatoriano.