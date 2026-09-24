La Sele vuelve esta noche a un partido oficial en el Ricardo Saprissa

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La Selección Nacional vuelve esta noche a un partido oficial en el Estadio Ricardo Saprissa, en el debut de esta nueva edición de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El equipo dirigido por Fernando Batista buscará comenzar con buen pie en el torneo regional, en un encuentro que marca el regreso de la Tricolor a la actividad oficial tras varios meses de preparación.

La afición espera ver a un equipo competitivo que pueda imponerse en casa y sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos, en un estadio que históricamente ha sido testigo de grandes triunfos de la Selección.