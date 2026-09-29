La Sele tomará un vuelo comercial para ir a enfrentar a Nicaragua

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La Selección Nacional tomará un vuelo comercial para viajar este mismo miércoles hacia Nicaragua, en un recorrido que incluirá una escala en El Salvador antes de continuar hacia suelo pinolero.

El viaje tardará más de tres horas, cuando lo normal de acá hacia Managua es una hora de duración, y la distancia que deberá recorrer la selección para llegar a Managua es de 980 kilómetros, mientras que en un vuelo charter serían 320 kilómetros, aproximadamente una hora y diez minutos de vuelo directo.

La Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión de viajar en vuelo comercial, lo que implica mayor tiempo de traslado y la posibilidad de cambios o atrasos en el itinerario, por lo que este miércoles la selección entrenará por la mañana y emprenderá su viaje hacia Managua en horas de la tarde.