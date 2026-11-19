Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Selección Nacional tendrá cuatro meses de inactividad antes del repechaje contra Puerto Rico por un cupo a la Copa Oro, un periodo que representa 125 días sin fogueos para un equipo que cerró el año con apenas dos victorias en 10 partidos y un rendimiento del 23 %.

El combinado nacional llegará a la primera fecha FIFA de 2027, programada del 22 al 30 de marzo, sin haber disputado un solo amistoso y sin microciclos contemplados en agenda, de acuerdo con el panorama que confirmó el técnico Bryan Ruiz.

Ruiz evaluará jugador por jugador quiénes continúan en su proyecto y qué ajustes necesita su propuesta a partir del otro año, y confirmó que el 12 de diciembre regresará a Europa para continuar su formación como entrenador UEFA, con dos viajes más previstos hasta junio del próximo año.