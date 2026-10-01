La Sele golea a Nicaragua en el debut de Bryan Ruiz

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un debut destacado tuvo la Selección Nacional de Costa Rica en la etapa de Bryan Ruiz, con un 0-3 como marcador final.

¿Qué pasó en el partido?

Un monólogo de Costa Rica con pelota durante el primer tiempo, pero no logró capitalizarse como una anotación hasta la segunda parte.

Orlando Sinclair destapó todo tras una gran jugada de Yerlan Sosa por banda derecha en los primeros minutos de la segunda mitad.

El segundo cayó de seguido, una conexión entre Josimar Méndez y Carlos Mora que el extremo coló entre los palos de Nicaragua.

Los minutos posteriores fueron una especie de posesión sin peligro del equipo local, y un cuadro costarricense ordenado, sin sufrir, pero también sin generar peligro.

Al cierre, en el 96′, Kenyel Michel puso el 3-0 con un zapatazo de izquierda al borde del área.