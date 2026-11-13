Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Sele enfrentará su sexto partido ante una selección mundialista en 2026 cuando este viernes se mida a Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, un duelo en el que la era de Bryan Ruiz al frente de la Tricolor inicia y en el que Costa Rica registra cuatro derrotas y solo una victoria, para un 20 % de rendimiento ante este tipo de selecciones.

El partido comenzará a las 6 de la tarde hora de Costa Rica, 7 de la noche hora de Ecuador, con transmisión de Repretel Canal 6 y Radio Monumental, y la Sele utilizará camiseta roja y pantaloneta blanca.

Bryan Ruiz buscará su primera victoria particular ante Ecuador, rival que el cuerpo técnico costarricense describió como un equipo con jugadores físicamente corpulentos, velocidad por los costados y buena asociación en el medio del campo, y que recupera a Moisés Caicedo, jugador que consideran fundamental. El Estadio Olímpico Atahualpa tiene capacidad para más de 35.000 personas y se reportan 20.000 entradas vendidas