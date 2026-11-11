La Sele enfrentará a Ecuador con menos tiempo del recomendado para adaptarse a la altura

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La Selección Nacional enfrentará a Ecuador con menos tiempo del recomendado para adaptarse a la altura, luego de que el equipo partiera en dos grupos desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría rumbo a la capital ecuatoriana para el amistoso del próximo 13 de noviembre.

El cuadro tricolor arribará a Quito, una ciudad ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar que es 1.700 metros más alta que San José y la segunda capital más alta del mundo detrás de La Paz, con un límite de menos de 48 horas antes del partido, a pesar de que la aclimatación inicial puede tomar entre tres y cinco días.

El técnico Bryan Ruiz reconoció que el desgaste físico será significativo debido a las condiciones geográficas y a las cualidades del rival, aunque aseguró que el equipo buscará el triunfo a pesar de la dificultad de jugar en altura contra una selección que también llega necesitada de un buen resultado. Esta será la tercera vez en la historia que la Selección de Costa Rica dispute un partido en la capital ecuatoriana.