Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Bryan Ruiz reaccionó a la derrota 7-0 de la Selección Nacional ante Argentina y reconoció que el equipo quedó expuesto, al afirmar que “nos desnudaron completamente en todos los aspectos”. Con ese resultado, la tricolor cerró su gira por Sudamérica con nueve goles en contra y dos derrotas, un balance que el propio Ruiz calificó como una derrota muy dura y sin justificación de parte del cuerpo técnico y los jugadores.

“Yo tomo mi responsabilidad en la formación”, sostuvo Ruiz, quien agregó que Argentina fue contundente y que tras esta fecha FIFA se hará un análisis profundo de cada uno de los jugadores tomados en cuenta, como parte del proceso que enfrenta el equipo.

El seleccionador explicó que, pese a que intentaron cerrar el medio con Celso de 5 y con Manfred y Andre Soto a la par, e incluso metiendo cinco hombres en esa zona, Argentina lograba encontrar la pelota en el medio, y reconoció que el equipo no estuvo a la altura y que a los jugadores todavía les falta mucho para competir a alto nivel.