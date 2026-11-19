Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La película “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” llega tras 14 años de espera y se estrena esta semana en formatos IMAX y Sala One de Nova Cinemas, como precuela de la primera entrega de la saga que llegó en 2012.

La historia sigue a Joseph Sada en el papel de Haymitch Abernathy a los 16 años, mucho antes de convertirse en el mentor que conoció a Katniss en el Vasallaje de los Cincuenta, una edición especial donde el Capitolio duplica el número de tributos y la arena se vuelve más letal.

Los libros de Suzanne Collins, en los que se basa la saga, superan los 100 millones de copias vendidas en el mundo, y la novela de esta película tuvo el mejor debut de toda la serie con más de 1,5 millones de copias en su primera semana.