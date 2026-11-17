Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

En Costa Rica, los padres adultos mayores pueden solicitar una pensión alimentaria a sus hijos cuando demuestren ante un juez que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades.

Así lo explicó el abogado Joshua Guardia, quien señaló que el artículo 169 del Código de Familia establece esta obligación recíproca entre padres e hijos, siempre que exista una situación de necesidad comprobada judicialmente.

Para iniciar el proceso, los padres deben presentar pruebas de sus gastos, como facturas y estados de cuenta que permitan demostrar cuánto destinan a alimentación, transporte, vivienda y medicamentos.

El abogado recordó que algunos adultos mayores necesitan comprar medicinas que la Caja Costarricense de Seguro Social no les proporciona, lo que puede aumentar sus gastos mensuales.