Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La relatora de la Organización de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, saldrá de Costa Rica este sábado rumbo a México.

Albanese permaneció 40 horas esperando en el aeropuerto Juan Santamaría luego de que Migración impidiera su ingreso.

Según informó la Policía de Migración la noche del pasado jueves, se aplicó el rechazo luego de que intentara ingresar con una alerta migratoria.

Albanese venía al país a recibir un título de doctorado Honoris Causa, de la Universidad de Costa Rica. Finalmente, la ceremonia se realizó de manera virtual desde el aeropuerto.

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Albanese volará a las 7 de la mañana rumbo a Ciudad de México.