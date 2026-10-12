La quiropráctica y el abordaje de los dolores persistentes

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Hay dolores de cuello, espalda, cabeza o contracturas que no se curan con el paso de los días, y para esos dolores rebeldes la quiropráctica puede funcionar muy bien.

El Dr. Sashe Ellison, quiropráctico, explica cómo aborda los casos de dolor lumbar que la persona tiene por varios meses, el dolor de cuello que se pone rígido y acumula tensión, y el dolor del nervio ciático que se vuelve crónico para muchos pacientes.

El especialista detalla que los ajustes alivian la presión de las vértebras sobre el disco, y que en casos de hernias de disco no siempre hay que operarlas, pues la quiropráctica libera la presión en los nervios comprometidos.