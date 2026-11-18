Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Los maíces nativos de Costa Rica conservan una parte importante de la identidad gastronómica del país.

Gracias al trabajo de los pueblos originarios y campesinos, variedades como el pujagua y el congo han logrado mantenerse vigentes y formar parte de recetas tradicionales que pasan de generación en generación.

Isaac Ulate y Johana Gutiérrez compartieron las características de estos granos, sus diferencias y algunas de las preparaciones que elaboran con ellos, inspiradas en la cultura indígena y la cocina local.

Una de las principales diferencias está en su apariencia y sabor. El maíz pujagua tiene una tonalidad morada con matices rosados y procede de la región Chorotega, en Nicoya.

Su sabor es más terroso y amaderado, con notas que pueden recordar al cacao. En cambio, el maíz congo presenta tonalidades moradas y azuladas, con un sabor más suave y cercano al maíz tradicional.