La prevención en el trabajo también protege a quienes esperan en casa

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Terminar la jornada y regresar a casa con bienestar también depende de las decisiones que se toman durante el trabajo. La exposición a peligros biológicos puede afectar la salud de los trabajadores, por lo que prevenirlos debe ser parte de las actividades de cada día.

Por eso, el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ayuda a reconocer los riesgos presentes en el entorno, respetar los procedimientos de seguridad y utilizar el equipo de protección adecuado son acciones fundamentales para evitar exposiciones innecesarias.

La campaña recuerda que protegerse durante la jornada laboral también significa cuidar a la familia y a las personas que esperan en casa.

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