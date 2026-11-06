La piscina de Alajuela que regala bienestar a los adultos mayores

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La educadora física Elka Vargas cumplió su sueño de fundar su propio centro de natación en Alajuela centro, construyendo una piscina en el patio de su casa con un propósito muy especial: ayudar a los adultos mayores a mantenerse activos y vivir de manera más saludable.

Entre el agua, el ejercicio y la compañía, este espacio se convirtió en un lugar donde las personas mayores pueden moverse, fortalecer su cuerpo y disfrutar de una mejor calidad de vida.

Hoy, adultos mayores y personas con discapacidad son parte de sus alumnos, y quienes deseen información pueden llamar al 8310-9268.