La película “La Odisea” se proyecta en IMAX de Nova Cinemas a precio especial 

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Nova Cinemas ofrece “La Odisea” de Christopher Nolan en IMAX a un precio especial de 3.300 colones por tiempo limitado, disponible exclusivamente en su sala IMAX de Nova Avenidas Cazú.

El universo de Panem regresa a la pantalla grande con “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”, una nueva historia de desafíos, supervivencia y rebelión que sigue al joven Heinrich Abernathy, interpretado por Joseph Sada, durante los Juegos del Hambre número 50.

La preventa ya está disponible en el sitio www.novacinemas.cl, donde se pueden comprar las entradas y consultar la disponibilidad de las funciones.