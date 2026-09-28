Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El país continuará bajo condiciones inestables y la Onda Tropical 48 aumentará las lluvias hacia la segunda mitad de la semana, según el pronóstico del IMN.

Las fuertes lluvias del fin de semana, provocadas por el paso de la Onda Tropical 47, dejaron una persona fallecida y dos más desaparecidas.

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre el comportamiento de este nuevo sistema en el territorio nacional.

José Valverde, meteorólogo IMN, afirma que “las temperaturas estarían altas durante este martes. Además, la presencia de vientos débiles favorece aportes de humedad”.