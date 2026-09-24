“La Odisea” regresa por últimos días a IMAX de Nova Cinemas

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La Odisea vuelve en funciones limitadas a las salas IMAX de Nova Cinemas, a petición del público y tras recibir decenas de mensajes solicitando su regreso, en Nova Avenidas Escazú y Nova Ciudad del Este de Curridabat, donde el gran tamaño permite apreciar hasta un 26% más de imagen que una presentación convencional.

Además, Nova Cinemas trae de vuelta Avengers: Endgame con un metraje adicional que prepara al público para el estreno de Avengers: Doomsday en diciembre, disponible en el nuevo formato Infinity Vision de la Sala One de Nova Plaza Real Alajuela.

La película costarricense Abril sigue disponible en los cinco complejos del país.