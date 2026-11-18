Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La Navidad se vive en todo el país con la transmisión de conciertos, desfiles y ferias que Grupo Repretel llevará a las familias en alianza con el Ministerio de Cultura y Juventud.

La agenda “Es tiempo de compartir” incluye actividades gratuitas del 19 de noviembre al 27 de diciembre, entre ellas las Posadas de Luz y la Feria Hecho Aquí.

Además, la programación contempla el desfile de boyeros y un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil para celebrar la abolición del ejército.