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El Ministerio de Cultura y Juventud prepara tres noches llenas de música en vivo, con ritmos nacionales y propuestas internacionales.
Del jueves 19 al sábado 21 de noviembre, el público podrá disfrutar de una programación especial con artistas y agrupaciones que llevarán sus mejores interpretaciones a diferentes escenarios del Centro Nacional de la Cultura.
Jueves 19 de noviembre
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Esta programación forma parte de las actividades culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura y Juventud para acercar el arte y la música a las familias costarricenses.
Grupo Repretel, como aliado de comunicación, invita al público a disfrutar de estos espectáculos y seguir las transmisiones por radio y plataformas digitales