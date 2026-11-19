Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Ministerio de Cultura y Juventud prepara tres noches llenas de música en vivo, con ritmos nacionales y propuestas internacionales.

Del jueves 19 al sábado 21 de noviembre, el público podrá disfrutar de una programación especial con artistas y agrupaciones que llevarán sus mejores interpretaciones a diferentes escenarios del Centro Nacional de la Cultura.

Jueves 19 de noviembre

8:00 p. m.: Big Band del INM y Eleanor Dubinsky.

Big Band del INM y Eleanor Dubinsky. Lugar: Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura.

Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura. Transmisión: Radio Monumental y YouTube Entretenimiento Grupo Repretel.

Viernes 20 de noviembre

6:00 p. m.: Mazzk.

Mazzk. Lugar: Dirección de Patrimonio Cultural.

Dirección de Patrimonio Cultural. 8:00 p. m.: Orquesta Sinfónica Nacional, Ed Calle y Carlomagno Araya.

Orquesta Sinfónica Nacional, Ed Calle y Carlomagno Araya. Lugar: Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura.

Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura. Transmisión: Radio Monumental y YouTube Entretenimiento Grupo Repretel.

Sábado 21 de noviembre

6:00 p. m.: Pablo Campos y Rodrigo Sáenz.

Pablo Campos y Rodrigo Sáenz. Lugar: Dirección de Patrimonio Cultural.

Dirección de Patrimonio Cultural. 8:00 p. m.: Claudens Louis, Soultwo y Hot Quesadillas.

Claudens Louis, Soultwo y Hot Quesadillas. Lugar: Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura.

Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura. Transmisión: Best FM y YouTube Entretenimiento Grupo Repretel.

Esta programación forma parte de las actividades culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura y Juventud para acercar el arte y la música a las familias costarricenses.

Grupo Repretel, como aliado de comunicación, invita al público a disfrutar de estos espectáculos y seguir las transmisiones por radio y plataformas digitales