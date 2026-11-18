Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Las telas frescas, los estampados y los accesorios protagonizan las tendencias de moda para el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

Las propuestas combinan comodidad y elegancia con prendas versátiles que se adaptan tanto a las actividades de día como a los eventos de noche.

El especialista Pablo Villalobos destacó el regreso de los vestidos de seda italiana con estampados florales y tonos vino, un color que cobra protagonismo durante la temporada navideña.

La caída y transparencia de esta tela aportan sofisticación, mientras que los accesorios permiten transformar una misma prenda según la ocasión.

Otra de las tendencias que gana fuerza es el estilo ecuestre, con estampados de caballos y combinaciones de cadenas.