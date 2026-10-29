La mezclilla se reinventa: jeans y bermudas para lucir a la moda esta temporada

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La mezclilla se reinventa constantemente y los pantalones y bermudas de jean están causando furor, según mostró la asesora de imagen y experta en tendencias Miriam Blanco.
La especialista detalló cuáles cortes de jeans deben tenerse en el radar este año y cómo combinar los pantalones con aplicaciones y mucho brillo, además de las recomendaciones de corte y color para la oficina, una tarde de amigas o un domingo familiar.
También abordó los colores que serán tendencia más allá del clásico azul, cómo chalecos, jackets o cinturones elevan el look casual y cuál es el largo o tiro ideal para estilizar la figura.