La mezclilla se reinventa: jeans y bermudas para lucir a la moda esta temporada

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La mezclilla se reinventa constantemente y los pantalones y bermudas de jean están causando furor, según mostró la asesora de imagen y experta en tendencias Miriam Blanco.

La especialista detalló cuáles cortes de jeans deben tenerse en el radar este año y cómo combinar los pantalones con aplicaciones y mucho brillo, además de las recomendaciones de corte y color para la oficina, una tarde de amigas o un domingo familiar.

También abordó los colores que serán tendencia más allá del clásico azul, cómo chalecos, jackets o cinturones elevan el look casual y cuál es el largo o tiro ideal para estilizar la figura.