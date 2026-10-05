La megacárcel tendrá capacidad para más de 5000 reos

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La megacárcel en San Rafael de Alajuela será inaugurada en nueve días y tendrá capacidad para 5.100 reos según lo informado.

Asimismo, el centro penal contará con esta capacidad como parte de la nueva infraestructura penitenciaria del país.

Por consiguiente, la megacárcel, cuya inauguración será en nueve días, tendrá capacidad para más de 5.000 reos en San Rafael de Alajuela.

La Mandataria afirma que “por eso lo prometimos y hoy podemos decir con orgullo que el centro de alta contención contra el crimen organizado está listo”.