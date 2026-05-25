Desde los 3 mil y hasta los 10 mil colones es lo que llegan a cobrar los cuidacarros en Barrio Escalante, y ellos mismos aseguraron que en un viernes pueden llegar a cuidar hasta 120 carros en la zona.

Los vecinos y comerciantes del sector han denunciado que estas personas operan sin regulación y que muchas veces exigen pagos incluso cuando los conductores no han solicitado el servicio.

Las autoridades municipales evalúan medidas para controlar esta práctica que se ha extendido a otros sectores de la capital.

Osmán Chacón, miembro de la Fuerza Pública, comenta que “el problema es que estos cuidacarros algunos ya se les han hecho partes por ejercer servicios que no cuentan con los servicios”.